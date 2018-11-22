بهية الحريري جالت على مناطق البقاعين الاوسط والغربي

جالت النائب ​بهية الحريري​ على مناطق البقاعين الاوسط والغربي.

وكانت المحطة الاولى في ​شتورا​ حيث التقت النائب ​محمد القرعاوي​ في دارته شتوراما بحضور وزير ​الاتصالات​ ​جمال الجراح​، النائب ​هنري شديد​، رئيس بلدية ​المرج​ منور الجراح فعاليات نسائية.

والمحطة الثانية، كانت في لقاء تكريمي في منزل وزير الاتصالات جمال الجراح في المرج انضم اليه ​النواب السابقون​ ​ناصر نصرالله​ ​انطوان سعد​ وامين وهبي.

وكانت الحريري قبل غذاء تكريمي في منزل الجراح قد اعربت عن سعادتها باللقاء الذي جمع بين ابناء العائلة الواحدة.

وتفتتح الحريري مركز مؤسسة الحريري للتنمية في بلدة المرج بعد ظهر اليوم في بلدة المرج.