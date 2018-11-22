سلامي: "حزب الله" ألحق هزائم تاريخية باسرائيل ويمثل فخر العالم الإسلامي

لفت نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد حسين سلامي إلى أن "حزب الله" ألحق هزائم تاريخية بالاحتلال الاسرائيلي وهو اليوم يمثل فخر العالم الإسلامي"، مشيراً إلى أن "بعض الدول الإسلامية لم تتعامل مع منطق المقاومة وهذا ادى الى فرض الهيمنة الاميركية والنظام السعودي مثال بارز".
وأشار إلى أن "النظام السعودي أصبح مرتبطا بتوجهات الإدارة الأميركية والعدوان على اليمن هو نتاج هذا الارتباط"، لافتاً إلى أن "أميركا والكيان الصهيوني والنظام السعودي لم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم في المنطقة".
وأضاف: "الصمود الذي سطره الشعب اليمني هو امتداد لصمود محور المقاومة في المنطقة"، مشيراً إلى "تعزيز الوحدة بين دول العالم الإسلامي سبيل أساسي لاستمرار المواجهة مع دول الاستكبار".
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