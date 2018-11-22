سلامي: "حزب الله" ألحق هزائم تاريخية باسرائيل ويمثل فخر العالم الإسلامي

لفت نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد ​حسين سلامي​ إلى أن "​حزب الله​" ألحق هزائم تاريخية ب​الاحتلال الاسرائيلي​ وهو اليوم يمثل فخر ​العالم الإسلامي​"، مشيراً إلى أن "بعض الدول الإسلامية لم تتعامل مع منطق ​المقاومة​ وهذا ادى الى فرض الهيمنة الاميركية والنظام السعودي مثال بارز".

وأشار إلى أن "النظام السعودي أصبح مرتبطا بتوجهات ​الإدارة الأميركية​ والعدوان على ​اليمن​ هو نتاج هذا الارتباط"، لافتاً إلى أن "​أميركا​ والكيان الصهيوني والنظام السعودي لم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم في المنطقة".

وأضاف: "الصمود الذي سطره الشعب اليمني هو امتداد لصمود محور المقاومة في المنطقة"، مشيراً إلى "تعزيز الوحدة بين دول العالم الإسلامي سبيل أساسي لاستمرار المواجهة مع دول الاستكبار".