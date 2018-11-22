النشرة: اختفاء فتاتين في العباسية والبيسارية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "ادعت امام فصيلة ​العباسية​ المدعوة "ف. ش." بأن ابنتها "مريم ج." مواليد 2001 سورية الجنسية خرجت من منزلها الكائن في العباسية الى ثانوية العباسية ولم تعد لغاية الساعة، ولدى الاستعلام من قبل ادراة المدرسة صرحت بأن الفتاة لم تلتحق بالمدرسة، كما تبين انه يوجد خلاف بين الام وابنتها وانها كانت على علاقة بشاب يدعى "ا. م".

وعثرت والدة الفتاة على ورقة في المنزل مفادها انها ستغادر المنزل وانها سوف تتوجه الى ​سوريا​ وذلك بسبب المشاكل العائلية في المنزل.

ولفت المراسل الى أنه "في ​البيسارية​ ادعى امام فصيلة ​عدلون​ "ع. ن" ان ابنته زهراء مواليد 1998 غادرت منزله الكائن في بلدة البيسارية الساعة 16.00 من تاريخ 2018/11/19 الى جهة مجهولة ولم تعد لغاية اليوم".