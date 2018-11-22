كرم كرم: معنى الإستقلال الحقيقي هو في حصول المواطن على حقوقه

أشار الوزير السابق كرم كرم، في حديث تلفزيوني، إلى أن معنى الإستقلال الحقيقي هو في حصول المواطن على حقوقه، لافتاً إلى أن هذا الأمر من مسؤولية الجميع، لكن المقدار يختلف بحسب موقع المسؤولية.
وأوضح كرم أن الواقع اليوم هو عملية تراكمية يتحمل المسؤولية عنها جميع المسؤوليين منذ الإستقلال حتى اليوم، معرباً عن أسفه لأن الدولة مثقلة بالكثير من المساوئ والثغرات، مشيراً إلى أن من أبرزها هو الفساد الذي هو مرض معدي يتفشى في المجتمع.
ولفت كرم إلى أن الفاسدين يتحصنون في النظام الطائفي لحماية فسادهم، ما يحول دون محاسبة أي فاسد خوفاً من تجييش الطائفة التي ينتمي إليها خلفه، ما يعيق عملية الإصلاح في الدولة اللبنانية، مؤكداً أن مفهوم المواطنية في لبنان غير موجود.
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