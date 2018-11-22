استطلاع: غالبية الروس يحملون بوتين مسؤولية مشاكل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

كشف نتائج استطلاع رأى روسي اليوم الخميس عن اعتقاد أكثر من 80 بالمئة من الروس بمسؤولية الرئيس فلاديمير بوتين عن مشاكل البلاد.

وأضاف مركز"ليفادا" لاستطلاعات الرأى العام، وهو أكبر مركز مستقل لاستطلاعات الرأي في روسيا، أن ما مجموعه 83 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع قالوا إن بوتين مسؤول عن مشاكل روسيا، فيما قال 61 بالمئة إنه مسؤول "بالكامل".

وكانت نسبة الـ61 بالمئة، هي الأعلى في الست سنوات الماضية، فيما يعتبر المزيد من الأشخاص بوتين مسؤولا مباشرة عن المشاكل المحلية في العموم.

وقالت نسبة 16 بالمئة فقط من المشاركين بالاستطلاع، الذي أجري في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، إن بوتين ليس مسؤولا عن المشاكل الروسية لأنه "فعل كل شيء بشكل صحيح".

وأعيد انتخاب بوتين العام الجاري لولاية رابعة كرئيس للبلاد. وفاز بأكثر من ثلاثة أرباع الأصوات. وتولى بوتين رئاسة البلاد أومجلس الوزراء لنحو عقدين.

غير أنه واجه في الشهور الأخيرة حملة انتقادات لدعمه قانونا يرفع سن المعاش بواقع خمس سنوات لتتقاعد النساء في سن الستين والرجال في الخامسة والستين.

وتفيد هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بأن متوسط الأعمار في البلاد نحو 66 للرجال و77 لنساء.

وأضاف مركز ليفادا أن 56 بالمئة من المشاركين سوف يصوتون لبوتين في حال أجريت انتخابات رئاسية أخرى الآن. وهذا الرقم أقل بنسبة 10 نقاط مئوية من العام الماضي.