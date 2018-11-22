تأجيل الاستئناف على "عدم الاختصاص" بعزل "دكروري" من البنك المركزي لـ27 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

قررت الدائرة 12 مستأنف مستعجل القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر استئناف محمد حامد سالم المحامي على حُكم "عدم اختصاص" المحكمة بعزل المستشار يحيي دكروري من البنك المركزي وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضىاها من البنك منذ 2015، لجلسة 27 ديسمبر.

وطالب مقيم الدعوى بوقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفة قضائية والعمل بالبنك المركزي، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.