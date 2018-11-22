ديسمبر المقبل.. شرم الشيخ تستضيف منتدى "أفريقيا 2018" تحت رعاية السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

ينطلق منتدى "أفريقيا 2018" نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المُقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويحتشد خلال المؤتمر أهم المستثمرين في العالم، ودوائر المال والأعمال، مع عدد من زعماء الدول الأفريقية، لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي وريادة الأعمال، واستعراض توجهات الاستثمار العالمية الحالية.

وترتكز فعاليات المنتدى الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، على العمل على تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي والاستثماري بين دول القارة.

كما يسلط الضوء على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال الجديدة إليها، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتجارة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمشاريع الناشئة.

وبحسب منظمي المنتدى، تم تأكيد حضور أكثر من 3000 مشارك حتى الآن يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال من كافة أنحاء أفريقيا والعالم، وأصحاب المشاريع الشباب من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.

ويتضمن جدول جلسات المنتدى العديد من الملفات والأطروحات الجديدة، المتمثلة في التحول الرقمي والفرص التي يتيحها للاقتصاد الأفريقي والابتكار لعالم أفضل، وآليات ضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات البينية عبر الكوميسا، وكيفية بناء نماذج جديدة للعمل المستدام في عالم الاستثمار.

كما يوفر المنتدى منصة لرؤى القطاع الخاص حول كيفية المواءمة والتوازن بين الضرورات الاقتصادية للقارة مع الأجندة السياسية والقومية للدول، ونظرة القطاع الخاص إلى أولويات التنمية في القارة السمراء.