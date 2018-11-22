"الأعلى للإعلام" يبت في طلبات ترخيص 110 مواقع إلكترونية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة المكتب ولجنة التراخيص بالمجلس سيعقدان اجتماعا هاما منتصف الأسبوع المقبل يعقبه اجتماع للمجلس لمناقشة طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية التي قدمت على مدار 4 أسابيع والبت فيها.
وأوضح سليم، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس تلقي 110 طلبات لترخيص المواقع منهم 86 موقع دفع الرسوم المقررة قانونا وقيمتها 50 ألف جنيه.
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