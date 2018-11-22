"الأعلى للإعلام" يوجه إنذارًا لقناة النهار ويحيل منى عراقي للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بتوجيه إنذار لقناة النهار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، عقب تحقيقها في مخالفة برنامج "المهمة" الذي تقدمه منى العراقى لكود الطفل وميثاق الشرف الإعلامي والمعايير والضوابط الإعلامية.

وشدد المجلس في قراره على ضرورة عدم ارتكاب القناة مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

وتضمن القرار أيضًا إحالة المذيعة منى عراقي، مقدمة البرنامج إلى التحقيق بنقابة الإعلاميين وموافاة المجلس بنتائج هذا التحقيق حتى يتسنى إتخاذ الإجراء المناسب تجاهها.

كما يجرى المجلس تحقيقاته في شكوى منفصلة منسوبة إلى مقدمة البرنامج منى عراقى، بعدما بدأت إحدى حلقات البرنامج وهي تحمل حذائها في يديها ثم غنت أغنية شعبية.

وكانت إحدى حلقات برنامج المهمة تضمنت فقرات تحدث فيها أحد الأطفال، يبلغ من العمر نحو 7 سنوات، عن قيام والده بقتل شقيقه الطفل، وذلك حسبما رصدته لجنة الرصد بالمجلس.