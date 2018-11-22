انت الان تتابع Roma مرشح للأوسكار.. 5أفلام لا تفوتك بمهرجان القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتنوع الأفلام في مهرجان القاهرة بين عربية وأجنبية أكشن ودراما، ووسط حيرة المشاهد أيهما أفضل ويستحق المشاهدة نرشح لك القائمة التالية من أفلام أجنبية في أكثر من قسم.

أكثر من 160 فيلما سيتم عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الحالي، غنيمة يسيل لها لعاب أي محب للسينما، لكنها في نفس الوقت قد تحير المشاهد، فأي الأفلام يشاهد وأيها يترك دون تأنيب ضمير، فهذا الكم الضخم من الصعب الإلمام به لكننا بالطبع يمكننا أن نرشح لك قائمة لا تفوت لمشاهدتها في المهرجان، بعضها مرشح للفوز بالأوسكار مثل الفيلم المكسيكي Roma للمخرج ألفونسو كوران الذي سبق أن فاز بجائزة أوسكار أفضل إخراج عن Gravity، وبعضها يعرض قضايا حساسة مثل فيلم A Private War يعرض في مصر لأول مرة.

1- فيلم A Twelve Year Night تدور أحداثه عام 1973 في أوروجواي الواقعة تحت قبضة حكومة ديكتاتورية، وفي إحدى ليلات الخريف يتم اصطحاب 3 نزلاء بالسجن من زنازينهم في عملية عسكرية سرية، والمهمة كالتالي: "إن لم لم نستطع قتلهم، فلنصيبهم بالجنون"، وعلى أثر هذه المهمة سوف يتم الإبقاء على المسجونين الثلاثة معزولين

1- فيلم A Twelve Year Night تدور أحداثه عام 1973 في أوروجواي الواقعة تحت قبضة حكومة ديكتاتورية، وفي إحدى ليلات الخريف يتم اصطحاب 3 نزلاء بالسجن من زنازينهم في عملية عسكرية سرية، والمهمة كالتالي: "إن لم لم نستطع قتلهم، فلنصيبهم بالجنون"، وعلى أثر هذه المهمة سوف يتم الإبقاء على المسجونين الثلاثة معزولين في حبس انفرادي لمدة 12 عاما، ومن بين الثلاثة "بيبي موخيكا" الذي سيصبح رئيسًا لأوروجواري في وقت لاحق. الفيلم إنتاج إسباني وينافس في مسابقة الأفلام الدولية وهو من إخراج ألفارو بريخنر، وقد سبق أن فاز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان برلين، وما يجعله يستحق المشاهدة كونه يحكي عن حادثة سياسية مهمة في تاريخ أوروجواي إن لم تكن جريمة إنسانية تستحق الوقوف عندها. ومن التقرير التالي تقدر تعرف عروض اليوم 2- فيلم Papillonيشارك الفيلم ذو الإنتاج الصربي في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من بطولة رامي مالك الذي يعيش حالة احتفاء كبيرة حاليًا في العالم بأكمله بسبب أدائه في فيلم Bohemian Rhapsody الذي يحكي عن فرقة الروك "كوين" ما يجعل فيلم "بابليون" فرصة للمشاهدة وتقييم رامي مالك.

يحكي الفيلم عن هنرى الذي يقوم بدوره تشارلي هانمان، متهم بالخطأ تم إرساله إلى مستعمرة نائية عقابًا على جريمة قتل لم يرتكبها، وهناك يشكل رباطًا غريبًا بـ"لويس ديجا"، واحد من المتحجزين معه، ومعا يخططان للهروب من المستعمرة فهل ينجحان؟ 2- فيلم Papillonيشارك الفيلم ذو الإنتاج الصربي في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من بطولة رامي مالك الذي يعيش حالة احتفاء كبيرة حاليًا في العالم بأكمله بسبب أدائه في فيلم Bohemian Rhapsody الذي يحكي عن فرقة الروك "كوين" ما يجعل فيلم "بابليون" فرصة للمشاهدة وتقييم رامي مالك.يحكي الفيلم عن هنرى الذي يقوم بدوره تشارلي هانمان، متهم بالخطأ تم إرساله إلى مستعمرة نائية عقابًا على جريمة قتل لم يرتكبها، وهناك يشكل رباطًا غريبًا بـ"لويس ديجا"، واحد من المتحجزين معه، ومعا يخططان للهروب من المستعمرة فهل ينجحان؟

3- فيلم Romaتدور أحداثه عام 1970، عن عائلة مكسيكية من الطبقة المتوسطة، ويستعرض الفيلم حياة هذه العائلة على مدى عام ما بين أحداث مدمرة تزلزل كيان أسر بأكملها واضطرابات سياسية وتأثير كل ذلك على العائلة.

الفيلم حظى بتقييم مرتفع على موقع IMDB ومرشح للفوز بأفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار القادم، والبعض يرى أن حظوظه عالية جدًا بالنظر لفوز المخرج بجائزتي أوسكار من قبل ليصبح أول مخرج مكسيكي يفوز بها.

لو كنت من محبي الدراما العائلية، لا يجب أن تفوت هذا الفيلم فهو يعرض مراحل حياتية مختلفة أشبه بدراما مسلسل ذات. بنرشحلك 5 مواقف مؤثرة بافتتاح مهرجان القاهرة.. بكاء حسن حسني



4- فيلم An Unexpected Loveيعرض تحت قسم عروض خاصة، ويحكي عن ماركوس وآنا اللذين يتمان عامها الـ25 معا ثم يأخذان قرارًا مفاجئًا بالانفصال، الأمر الذي يبدو رائعًا وتجديدًا في حياتهما المملة معاً، لكن بعد فترة يفقد جاذبيته ويعاني كلاهما من الوحدة.

الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدي خفيف للبطل ريكاردو دارين الذي سبق أن قدم فيلم Wild tales الذي رشح للأوسكار وحاز على المركز الـ180 في أفضل فيلم في التاريخ، حسب موقع IMDB. 3- فيلم Romaتدور أحداثه عام 1970، عن عائلة مكسيكية من الطبقة المتوسطة، ويستعرض الفيلم حياة هذه العائلة على مدى عام ما بين أحداث مدمرة تزلزل كيان أسر بأكملها واضطرابات سياسية وتأثير كل ذلك على العائلة.الفيلم حظى بتقييم مرتفع على موقع IMDB ومرشح للفوز بأفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار القادم، والبعض يرى أن حظوظه عالية جدًا بالنظر لفوز المخرج بجائزتي أوسكار من قبل ليصبح أول مخرج مكسيكي يفوز بها.لو كنت من محبي الدراما العائلية، لا يجب أن تفوت هذا الفيلم فهو يعرض مراحل حياتية مختلفة أشبه بدراما مسلسل ذات. بنرشحلك 5 مواقف مؤثرة بافتتاح مهرجان القاهرة.. بكاء حسن حسني4- فيلم An Unexpected Loveيعرض تحت قسم عروض خاصة، ويحكي عن ماركوس وآنا اللذين يتمان عامها الـ25 معا ثم يأخذان قرارًا مفاجئًا بالانفصال، الأمر الذي يبدو رائعًا وتجديدًا في حياتهما المملة معاً، لكن بعد فترة يفقد جاذبيته ويعاني كلاهما من الوحدة.الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدي خفيف للبطل ريكاردو دارين الذي سبق أن قدم فيلم Wild tales الذي رشح للأوسكار وحاز على المركز الـ180 في أفضل فيلم في التاريخ، حسب موقع IMDB.

5- فيلم A Private Warيحكي الفيلم قصة حقيقية للمراسلة ماري كولفين التي اختصت بتغطية الأحداث السياسية حول العالم وسافرت إلى ليبيا وقابلت القذافي، وإلى سوريا وقت الحرب إلى أن قتلت خلال قصف ناري في أثناء ممارسة عملها. وهو من بطولة روزماند بايك التي رشحت للأوسكار عن Gone Girl. 5- فيلم A Private Warيحكي الفيلم قصة حقيقية للمراسلة ماري كولفين التي اختصت بتغطية الأحداث السياسية حول العالم وسافرت إلى ليبيا وقابلت القذافي، وإلى سوريا وقت الحرب إلى أن قتلت خلال قصف ناري في أثناء ممارسة عملها. وهو من بطولة روزماند بايك التي رشحت للأوسكار عن Gone Girl.

ما زال هناك الكثير من الأفلام التي تستحق المشاهدة في المهرجان سواء عربية أو أجنبية مثل Blackkklansnan الذي تلقى أكثر من ترشيح في مهرجان كان الماضي، وفيلم Destroyer للممثلة نيكول كيدمان في القسم المستحدث عروض منتصف الليل، وفيلم Border المرشح لجائزة أفضل فيلم أوروبي هذا العام. ومن التقرير دا بإمكانك معرفة تفاصيل أكثر.

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