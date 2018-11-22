انت الان تتابع ابن عم الطبيب النفسي المنتحر يروي تفاصيل آخر أيامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٢ م

وسط حالة من الحزن الشديد بعد انتحار طبيب نفسي من الدور السادس بمنزله في دمنهور، رفضت أسرته الحديث عن الحادث، لكننا توصلنا لابن عمه الذي أكد أنه كان يعاني من اكتئاب شديد في الفترة الأخيرة. تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس، إثر قيام طبيب أمراض نفسية وعصبية يدعى "إبراهيم أحمد" بإلقاء نفسه من منور برج عمارة القصر في منطقة الوكالة لمروره بحالة نفسية. تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أحد الأدوار العلوية بمنور برج القصر بمنطقة الوكالة في مدينة دمنهور.

وقال محمد نصرة، ابن عم الطبيب المنتحر،في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يتعدّ عمره 27 عامًا وتخرج في كلية الطب جامعة الإسكندرية من قسم أمراض نفسية وعصبية منذ عامين، وتم تعيينه فى المعهد الطبي بدمنهور، مشيرًا إلى أنه منذ تخرجه وهو يعيش في وحدة ويعاني من اكتئاب شديد. وأضاف نصرة، أن عائلته كانت دائمًا تقول