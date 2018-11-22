انت الان تتابع مفاجأة.. باسم مرسي مطلوب في هذا النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني العوضي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ م

كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن رغبته في ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار لفريق لاريسا اليوناني، بعد فسخ تعاقده مع الأخير، حيث ينتظر اللاعب تحديد موقفه من العودة مرة أخرى لفريقه الزمالك في يناير القادم أو الانتقال لأي ناد آخر. وشدد المدير الفني لسموحة على أن باسم مرسي مهاجم متميز وأى مدير فني يتمنى تواجده في صفوف فريقه، موضحًا أن إدارة سموحة إذا نجحت في التوصل لاتفاق مع الزمالك، فإنه سيكون سعيد بالتعاقد مع مهاجم بقدرات باسم مرسي الذي يرى أنه واحد من أفضل المهاجمين في مصر خلال هذه المرحلة.

في الوقت نفسه أكد طارق يحيى أن قرار تأجيل مباراة الأهلي أتاح له الفرصة للتعرف أكثر على إمكانيات لاعبي الفريق، والوقوف على عناصر القوة والضعف قبل المواجهات الرسمية، خاصة أنه يسعى لتحقيق بداية قوية مع الفريق السكندري ويأمل في الوصول به لأبعد مكانة من المنافسة على الألقاب. وأشار المدير الفني للفريق السكندري