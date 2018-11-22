انت الان تتابع من سيشجع في نهائي كاس ليبرتادوريس؟.. باتيستوتا يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ م

لم يخف المهاجم الأسطوري للمنتخب الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا عن الطرف الذي سوف يشجعه فى مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس 2018، والتى من المقرر إقامتها يوم السبت القادم بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفربليت، وكشف باتيستوتا عن رغبته بفوز بوكا جونيورز والتتويج باللقب القاري من خلال تصريحات لشبكة "Tyc" الأرجنتينية اليوم الخميس، وقال:"لقد لعبت لكلا الفريقين لكن أنا من مشجعى بوكا وأريده أن يفوز، لكن بالتأكيد إذا فاز ريفر بليت فسوف أصفق له، أنا فى النهاية محترف".

وأبدي مهاجم روما الإيطالي السابق قلقه من التعصب الجماهيري قبل المباراة، وقال:"أنا قلق من عواقب نتيجة المباراة، التوتر والعصبية تسيطر على الجماهير قبل مباراة الاياب، مباراة الذهاب كانت مليئة بالعصبية". والغريب فى تلك التصريحات أن جابرييل باتيستوتا قد لعب بقميص كلا الفريقين، حيث شارك مع ريفربليت موسم