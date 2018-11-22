مفاجآت بالجملة فى تشكيل الأهلي لمواجهة الوصل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ م

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للناد الأهلي، تشكيلة الفريقه، التي سيخوض بها مباراة الوصل الإماراتي، المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الوصل، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية، ويعاني الأهلي عدة غيابات بين صفوفه في لقاء الوصل، على رأسها أحمد فتحي ومحمد هاني والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية للإصابة، وميدو جابر وأحمد حمدي ومؤمن زكريا لأسباب فنية، بجانب باسم علي ومحمود الجزار غير المقيدين عربيًا.

وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كريم نيدفيد - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور - أكرم توفيق - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي. خط الهجوم: مروان محسن. الأهلي تعادل في مباراة الذهاب على أرضه مع الوصل بهدفين لكل منهما، ووضع الفريق الإماراتي المارد