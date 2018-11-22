الان تتابع ترامب: السعودية قامت فعلا بدور جيد في انخفاض أسعار النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مجددًا بموقف السعودية في انخفاض أسعار النفط، قائلا: نريد أسعارًا منخفضة للنفط، والسعودية قامت فعلا بدور جيد في ذلك الصدد.
وكان الرئيس الأمريكي تقدم بالشكر إلى المملكة على حفاظها على أسعار النفط، حسب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء.
وقال ترمب: “أسعار النفط تنخفض رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم استمتعوا بذلك.. 54 دولارا كانت 82.. شكرا لـ السعودية، ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر”.
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