الان تتابع ميليشيات الحوثي تضع شروطا للذهاب إلى مشاورات السلام في السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات وضعت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شروطا للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية، المقرر انعقادها في السويد. واشترط الحوثيون خلال اللقاء الذي جمعهم بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، نقل جرحى الميليشيات وضمان عودتهم لصنعاء.

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