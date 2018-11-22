إعصار مائي يضرب مدينة سياحية على المتوسط

دبي - بواسطة محمد فارس فوجئ سكان مدينة إيطالية سياحية بإعصار غريب يضرب شاطئ المدينة المطلة على البحر المتوسط، وعلى الفور سارعوا إلى التقاط الصور له، فكانت صور رائعة لظاهرة تمثل إحدى قوة الطبيعة.

فقد ضرب إعصار مائي ضخم شواطئ مدينة ساليرنو، على الساحل الغربي لإيطاليا إلى الجنوب من نابولي، مساء الثلاثاء الماضي، وألحق أضرارا بالحاويات في الميناء قبل أن يجتاح الشاطئ، دون أن يتسبب بخسائر بشرية. © متوفر بواسطة SkyNewsArabia

والأعاصير المائية شبيهة بالأعاصير البرية، لكنها تحمل معها الماء بدلا من الغبار، كما أنها تتشكل عندما تمر موجة هواء باردة غير مستقرة فوق مياه دافئة، فينجم عنها عمود حلزوني من الماء، لكنه يختفي بعد اجتيازه المياه إلى اليابسة.

وكان إعصار مائي ضرب المنطقة، قبل عامين، وتسبب بانقلاب قارب يقل عددا من الأشخاص، فقلبه رأسا على عقب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية. © متوفر بواسطة SkyNewsArabia

وشغل الإعصار المتابعين على تويتر، فانتشرت الصور ولقطات الفيديو التي تبين قوته، وفي الوقت نفسه "روعته".

يشار إلى أن إعصارا مماثلا عصف، قبل أيام، بعشرات القوارب في بحيرة بمنتزه بيهاي قرب العاصمة الصينية بكين.

وفاجأ الإعصار العائلات التي كانت قد تجمعت عند البحيرة لمتابعة أحد الاحتفالات في عطلة نهاية الأسبوع. © متوفر بواسطة SkyNewsArabia