شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماجدة نصر: وزير التعليم يقدم أفكارا خارج الصندوق للتطوير ويتجاوب معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يعمل بناء على رؤية وإستراتجية واضحة لتطوير منظومة التعليم وإصلاحها، متابعة: "وضحت الفترة الأخيرة الرؤية الكاملة لوزير التربية والتعليم المبنية على التغيير الشامل لمنظومة التعليم الحالية".

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تواصلا كبيرا بين وزير التعليم ونواب البرلمان بصفتهم ممثلين للشعب، لشرح ما يتم تنفيذه من خطة تطوير المنظومة.

وتابعت ماجدة نصر: "الوزير بدأ بمحورين، الأول، تغيير جميع المناهج لتكون مبنية على الفكر والإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين، والثانى هو محور تدريب ورفع كفاءة المعلمين ليتواكب مع النظام الجديد، ويتبقى محاور أخرى مثل الكثافات الطلابية نتيجة الزيادة السكانية، وهناك أفكار خارج الصندوق للتغلب عليها مثل فكرة الوقف الخيرى للتعليم، والتى يدرس حاليا مشروع قانون خاص بها، وهذه الفكرة تؤدى للاطمئنان بوجود مصدر مالى مستمر يتم الصرف منه على التعليم، وهناك محور رفع المستوى الاجتماعى والمادى للمعلمين".

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إلى أن هناك أفكارا جديدة من نوعها طرحت ولم تعرض الفترة السابقة، مثل فكرة المدارس الدولية الحكومية بمبالغ معينة، والتعليم اليابانى والتعليم التجريبى، حيث سيتم زيادة عدد المدارس التجريبية، وبالتالى أصبح أمام المواطن بدائل من المدارس المختلفة حسب مقدرة كل مواطن ودخله، وأردفت: "أفكار كلها تكمل الرؤية الأساسية وهى التغيير الشامل للتعليم الحكومى والهدف الرئيسى وهو بناء الإنسان".

وقالت النائبة ماجدة نصر: "هناك تجاوبا كبيرا من الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، وكان عندنا الأسبوع الماضى فى لجنة التعليم لعرض ما تم تنفيذه فى خطة تطوير التعليم، وهو أول لقاء بعد التنفيذ عرض خلاله ما نفذ على أرض الواقع، وكانت هناك لقاءات عديدة سابقة لشرح الخطة، كما أنه يبحث حل مشكلة عجز المدرسين فى المدارس وعمل نظام التعيين بالتعاقد تحل المشكلة بشكل كبير، وهذا يؤدى لتنافس، كذلك تعيين مساعدين فى تخصصات معينة فى الوزارة تساعد فى حل مشاكل وتخفيف العبء".