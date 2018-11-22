أزمة لاجئين سودانيين في لبنان.. ومنظمات حقوقية تتدخل

طالبت منظمات حقوقية الأمن اللبناني بضرورة الإفراج عن 3 سودانيين محتجزين لديها، وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.

وأفاد المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن الأمن "أصدر أمرا بترحيل 3 رجال من طالبي اللجوء، على الرغم من الاعتراف بهم كلاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

واعتبر المركز، في بيان، أن إعادتهم إلى السودان يعد انتهاكا لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها لبنان عام 2000.

وكان الأمن اللبناني قد ألقي القبض على اللاجئين بسبب عدم وجود أوراق إقامة...