لفتت مفوضة ​الأمن​ و​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ إلى "اننا طالبنا بتحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ولم يتم ذلك حتى الآن"، مشيرةً إلى أن " الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب محاسبة كل المسؤولين فعليا عن قتل خاشقجي".

شكرا لقرائتكم خبر عن موغيريني: طالبنا بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي ولم يتم ذلك حتى الآن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .