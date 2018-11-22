أ.ف.ب: الحوثي ناقش مع غريفيث التسهيلات المطلوبة لعقد المفاوضات حول اليمن

ناقش زعيم "​أنصار الله​" في ​اليمن​ ​عبد الملك بدر الدين الحوثي​ مع مبعوث الامم المتحدة ​مارتن غريفيث​ الذي يزور صنعاء، "التسهلات المطلوبة لعقد مفاوضات السلام في ​السويد​ بداية الشهر المقبل، بالاضافة الى عملية نقل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج وإعادتهم"، وفق ما أفاد متحدث باسم أنصار الله، لوكالة الصحافة الفرنسية.

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