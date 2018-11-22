الأمم المتحدة طالبت بتفادي التصعيد في إدلب السورية بأي ثمن

طالبت ​الأمم المتحدة​ بـ"تفادي تصعيد القتال في منطقة إدلب ومحيطها بين ​الجيش السوري​ والمعارضة بأي ثمن"، مشيرةً إلى أنه "مع تعرض 3 ملايين من النساء والأطفال والرجال في إدلب والمناطق المجاورة للخطر، يجب تفادي تصاعد الأعمال العدائية في شمال غربي ​سوريا​ بأي ثمن".

وحذرت من أن "عدم القيام بذلك سوف يؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد" وحثت ​الحكومة السورية​ والمسلحين على "احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس".

ولفتت إلى أنه "لا يزال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير الأعمال العدائية في جميع أنحاء شمال غربي سوريا"، محذرةً من أن "التصعيد يشمل أماكن يعتقد أنها تقع ضمن المناطق المجردة من ​السلاح​ أو القريبة منها، والتي تؤثر على حماية وسلامة المدنيين".

وأشارت إلى أن "التقارير الواردة تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن ​النزوح​ المؤقت، ويشمل ذلك ريف جنوب حلب وشمالها، وإدلب الشرقية والجنوبية، وكذلك شمال حماة".