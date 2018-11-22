ترامب: نريد أسعارا مخفضة للنفط وقد أبلت السعودية بلاء حسنا في هذ الصدد

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، إلى أننا "نريد أسعارا مخفضة للنفط"، لافتاً إلى أن "​السعودية​ أبلت بلاء حسنا في هذ الصدد".

وجدد ترامب التقليل من أهمية تقييم الـ"cia" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤكداً أنها لم تتمكن من التوصل إلى خلاصة.

من ناحية أخرى، أعطى ترامب الضوء الأخضر للجيش الأميركي باستخدام القوة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود المكسيك إن لزم الأمر.