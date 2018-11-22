أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح له، إلى أننا "نريد أسعارا مخفضة للنفط"، لافتاً إلى أن "السعودية أبلت بلاء حسنا في هذ الصدد".
وجدد ترامب التقليل من أهمية تقييم الـ"cia" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤكداً أنها لم تتمكن من التوصل إلى خلاصة.
من ناحية أخرى، أعطى ترامب الضوء الأخضر للجيش الأميركي باستخدام القوة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود المكسيك إن لزم الأمر.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نريد أسعارا مخفضة للنفط وقد أبلت السعودية بلاء حسنا في هذ الصدد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .