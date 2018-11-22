إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى السعودية عبر مطار بيروت

ذكرت معلومات صحافية أن سرية التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في المطار، أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من ​المخدرات​ من ​لبنان​ إلى ​السعودية​. وبدأت التحقيقات لمعرفة كل التفاصيل لهذه المحاولة.

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