بومبيو مهنئا بالاستقلال: نتطلع قدما إلى تعميق علاقة الشراكة بيننا

وجه وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، بيانا بمناسبة "اليوم الوطني ال​لبنان​ي"، مشيرا الى أن "اليوم وبالنيابة عن الشعب الأميركي، أود أن أقدم أخلص التهاني إلى شعب لبنان وأنتم تحتفلون بالذكرى السنوية الـ 75 لاستقلالكم"، مؤكدا أن "​الولايات المتحدة​ تشيد بالتقدم الاستثنائي الذي تمكنتم من تحقيقه من أجل استقرار لبنان أمام التحديات العديدة".

وشدد على "أننا نقدر بشدة صداقتنا مع لبنان، ونتطلع قدما إلى تعميق علاقة الشراكة بيننا لتعزيز قوة مؤسسات ​الدولة اللبنانية​ والسيادة اللبنانية"، مكررا "إلتزام الولايات المتحدة التأكيد الراسخ تجاه لبنان وشعبه فيما تواصلون التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمنا".

وكانت السفارة الأميركية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للدبابة والطائرات التي قدمتها الولايات المتحدة كهبة الى الجيش اللبناني والتي شاركت في العرض العسكري بمناسبة عيد الإستقلال الذي أقيم في جادة شفيق الوزان.