ميشال سليمان: بين عرض الاستقلال والتهنئة 40 دقيقة للتفكير بالاستقلال

اعتبر ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​، ان "بين عرض ​الاستقلال​ والتهنئة في القصر لقاء 40 دقيقة للتفكير بالاستقلال بعد مرور 75 سنة، والخطوات التي يجب على كل الفعاليات اتخاذها لتعزيز الدولة والسيادة".

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