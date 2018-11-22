وليد البعريني شارك بزراعة شجرة أرز في الشيخ يونس العكارية

شارك عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ مع كشافة التربية الوطنية في منطقة الشيخ يونس بيت أيوب، بزراعة شجرة أرز في المنطقة، لمناسبة الذكرى ال75 للاستقلال، داعيا "هذا الجيل لغرس مفاهيم حب الوطن والمؤسسات العامة".

وأشار إلى أننا "نغرس اليوم شجرة الأرز التي تمثل شعارا لوطننا لبنان ولكننا في نفس الوقت نوجه الرسالة سويا مع فتيان وشباب الكشافة إلى كل أبناء هذا الوطن ونقول لهم تعالوا نتوحد على هدف واحد هو بناء الوطن".

من جهة أخرى، شارك البعريني في غداء في بلدة حرار على شرف وفد من وزارة التربية، بدعوة من رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة.

كما استقبل البعريني مع ذوي الفقيد علي خلف في مسقط رأسه فنيدق المعزين المتوافدين من مختلف المناطق العكارية. ونوه في كلمته بمزايا الراحل "وروح الاندفاع التي كان يتمتع بها".