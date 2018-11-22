مصلحة الليطاني استكملت أعمال رفع التعديات عن حرم قناة ري القاسمية

استكملت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أعمال رفع التعديات عن حرم قناة ري ​القاسمية​، وعملت الآليات على إزالة أحد معامل البلاط المخالفة والمقامة في حرم القناة والذي كان يحول الصرف الناتج منه الى ​مياه الري​.

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