النشرة: العثور على مستودع اسلحة في برزة في شرق دمشق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأنه "لا تزال الجهات الامنية السورية ورغم سيطرتها الكاملة على دمشق وريفها تعثر على مستودعات اسلحة وذخائر كان المسلحون يخفونها في مستودعات تحت الارض ، وعثرت الجهات الامنية السورية بالتعاون مع الاهالي في منطقة برزة في شرق دمشق على مستودع ضخم من ​الاسلحة​ بداخله مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وعدد ضخم من الذخائر كان المسلحون يخبؤنها في مستودع تحت الارض".

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