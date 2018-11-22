السيسي يوجه "الرقابة الإدارية" بالتصدي للفساد بكافة أشكاله

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيئة الرقابة الإدارية بالتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم؛ لا سيما الموقف التنفيذي لمبادرتي المسح الطبي للكشف عن "فيروس سي"، وكذلك إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلاً عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

وتضمن الاجتماع، الحديث عن نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وقال السفير بسام راضي، إن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩ / ٢٠٢٢)، تمهيداً لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تم عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، وكذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصةً من خلال الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخراً للتركيز على حث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة في الإبلاغ عنه.