محافظ الدقهلية للنواب: "عرفوا الناس الإنجازات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بضرورة lمشاركة الأجهزة التنفيذية، بالمحافظة في وضع الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنين وطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوعيتهم بما يحاك لمصر وشعبها من مؤامرات داخلية وخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية الأسبوعي مع نواب محافظة الدقهلية الذي يطرح فيه جميع المشكلات التي يعاني منها المواطنون في 21 مركز ومدينة وحي تضمها الدقهلية.
وطالب شاروبيم جميع النواب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وتوعية المواطنين بما يتم في مصر من إنجازات فاقت في الفترة الأخيرة ما تم إنجازه على مدار أكثر من خمسين عاما مضت.
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