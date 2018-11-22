تدشين مركز لرصد المشكلات المجتمعية في جامعة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

ناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا، وبحضور وكلاء الكليات لشئون البيئة؛ دراسة تدشين مركز لرصد المشكلات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة؛ لضمان استمرار التواصل الجاد والبناء وتبادل وجهات النظر وخبرات الجامعات، لتطويرها والحفاظ على بيئتها المحيطة، تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتعظيم دور الجامعات في المرحلة المقبلة، باعتبارها أساس للتنمية المستدامة بأقاليمها، وإشراك الطلاب في العمل المجتمعي برصد المشاكل واقتراح الحلول وتنفيذها لخدمة مجتمعهم، وتنمية روح الانتماء للوطن.

وقدم "جلال" مقترح لتعميم الوحدة بكليات الجامعة الـ20، وذلك بتخصيص وحدة مصغرة داخل كل كلية على حدة، لرصد المشاكل المجتمعية ودراستها وعرضها على الوحدة المركزية لاتخاذ المقترحات لعلاجها ومتابعة العمل أثناء وبعد التنفيذ، وعرض هذه الانجازات وتسويقها إعلاميًا؛ لتعميم الأفكار المبتكرة في المجتمع وفتح آفاق جديدة للتعاون والتواصل بين الجامعة والمجتمع.

واستعرض المجلس، ما قدمته الجامعة من قوافل طبية وتوعوية خلال الفترة الأخيرة بالقرى الأكثر فقرًا بالمحافظة، ومقترح المجلس بتقديم دراسة إحصائية وافية عن أعداد سكان هذه القرى والأمراض المنتشرة بها، وكذلك مشاكلها المجتمعية وإيجاد الحلول الجزرية لها.

وأوصى نائب رئيس الجامعة، على أهمية تكثيف القوافل الخارجية التي تستهدف القرى الفقيرة خارج المحافظة وخاصةً بمنطقة جنوب الوادي، على أن تكون هذه القوافل ذات اختصاصات متنوعة بين طبية، وطبية بيطرية، وتعليمية، وتوعوية، وتثقيفية، لامتداد خدمات الجامعة خارج نطاق أقليمها.