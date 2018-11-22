بالصور.. "تعليم دمياط" تكرم أبطال العالم في رفع الأثقال للمكفوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

كرم السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أبطال العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، حيث استقبل مدير إدارة التربية الخاصة سامي أحمد والمدرب علي قويطة رئيس مجلس أمناء مدرسة المكفوفين، ومدرب رفع أثقال بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية وبصحبتهم اللاعبتين منى راشد بعيت وفاطمة عبدالفتاح البربير من فريق مدرسة النور للمكفوفين بشطا.

وهنأ "سويلم" اللاعبتين لحصولهما على المركز الثالث على مستوى العالم في رفع الأثقال، مقدّما لهما درع المديرية وشهادات التقدير متمنيا لهما مزيدًا من التوفيق وطالبهما بالحفاظ على هذا المركز.

وفاطمة عبدالفتاح ومنى راشد معلمتان لغة عربية بمدرسة المكفوفين، شاركتا في تجارب منتخب مصر بكلية التربية ببورسعيد ثم شاركا في معسكر المنتخب بالمركز الأولمبي بالمعادي لمدة شهرين، وبطولة العالم التي نظمتها مصر بمحافظة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية وفازت منى راشد في وزن 75 بالمركز الثالث بعد أوكرانيا وتركيا، وفازت فاطمة عبد الفتاح في وزن 62 بالمركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا.