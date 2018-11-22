بـ"الركل" في بطنه.. اتهام سيدة بقتل ابن زوجها بسبب بكاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اتهمت سيدة بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بقتل نجل زوجها بتوجيه عدة ركلات إلى بطنه أودت بحياته بسبب بكائه المستمر.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول الطفل "محمد.م .ا"، 5 سنوات ومقيم بقرية بطرة إلى مستشفى طلخا المركزي مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد احمدالسادات، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد العزب، وعمار الجداوي، إلى المستشفى وبسؤال عم الطفل، "عبدالقادر. ا. ع"، 38 سنة، عامل ومقيم ذات القرية، اتهم زوجة والد الطفل "أمل.ا .ا"، 34 سنة، بالتعدي على نجل شقيقه وأنها معتادة ضربه.

وبسؤال شقيق الطفل "ابراهيم"، 16 سنة، طالب، قرر بأنه شاهد شقيقه يبكي وتنتابه حالة قئ، ما استدعى نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب بكاء الطفل المستمر وشقاوته، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.