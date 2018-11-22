بالصور.. 9 سفراء أفارقة في رحلة سياحية لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

استقبلت أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة، وكان في استقبالهم اللواء حازم عزت السكرتير العام نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

ضم الوفد الدبلوماسي سفراء 9 دول وهي الكاميرون وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وأنجولا وبوركينا فاسو وناميبيا وتنزانيا، بجانب فريق عمل الاتحاد الإفريقى برئاسة السفير عبدالحميد مزهير، الذين يقوموا برحلة نيلية استكشافية لمعالم الحضارة والثقافة المصرية بأسوان والأقصر في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ويشمل برنامج زيارة وفد السفراء الأفارقة لأسوان يشمل معابد إدفو وكوم أمبو وفيله، بجانب زيارة السد العالي، وأيضاً القيام بجولة نيلية، علاوة على الإستمتاع بفقرات فنية فلكلورية لأحد فرق الفنون الشعبية.