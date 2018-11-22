وزيرة التضامن: 63% من دعم "تكافل وكرامة" يذهب إلى الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

تصوير - هاني رجب:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 63% من دعم برنامج "تكافل وكرامة" يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة على تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن بمرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة بمؤتمر عُقد اليوم تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الاستثمار، والتموين، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، والسفير البريطاني في مصر، وعدد من المنظمات والجمعيات.

وذكرت غادة والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، مشيرة إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.

وقالت غادة والي إن الوزارة تراجع حاليا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث فحصت الوزارة ٤٠٠ ألف أسرة، تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.

وأضافت أن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة هي المحافظات الأكثر فقرا وهم من يجدون صعوبة في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن ٩٠ ألف فرصة عمل للمستفيدين من تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، فبداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.

وذكرت غادة والي أن الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.

وكانت الوزيرة قال في بيان أمس الأربعاء، إن برنامج تكافل وكرامة نجح خلال 3 سنوات من بداية تنفيذه في الوصول بعدد المستفيدين منه إلى 2.230 مليون أسرة.