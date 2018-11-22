السيسي يبحث مع رئيس "الرقابة الإدارية" استراتيجية مكافحة الفساد استعدادًا لإطلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن اللقاء بحث استراتيجية مكافحة الفساد في الدولة، استعدادًا لإطلاقها قريبًا.

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