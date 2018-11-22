احتجاجات واحتفالات.. كيف أحيى لبنان عيد الاستقلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

ما بين مُحتفل ومُتظاهر؛ يحيي اللبنانيون، اليوم الخميس، الذكرى الخامسة والسبعون لاستقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي عام 1943، والذي لم يكتمل قبل انسحاب القوات الفرنسية من لبنان في 31 ديسمبر 1946.

يأتي الاحتفال هذا العام، على وقع أزمة سياسية حادة تحول دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وأزمة اقتصادية-اجتماعية دفعت عددًا من منظمات المجتمع المدني إلى الدعوة للتظاهر الاحتجاجي وسط بيروت.

ويمثل اليوم تخليدًا لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التي ناضلت حتى إطلاق سراح رئيس الجمهورية وقتذاك؛ بشارة الخوري ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح، في صباح 22 نوفمبر عام 1943 وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.

احتفالات

وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، محادثات مغلقة داخل قصر بعبدا الجمهوري، استغرقت أقل من 15 دقيقة، وذلك قبيل بدء مراسم حفل الاستقبال للوفود المهنئة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على استقلال لبنان.

وعلى وقع أغاني المطربة فيروز داخل أروقة قصر بعبدا، اصطف الرؤساء الثلاثة للبنان، عون والحريري وبري، لتلقي التهنئة من الرئيسين السابقين أمين الجميل والعماد ميشال سليمان، ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والوزراء بحكومة تصريف الأعمال الحالية، والوزراء السابقين، وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، وقيادات الدولة اللبنانية في كافة مؤسساتها، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان، وقيادات الجيش اللبناني، وبعثة قوات الطوارئ الأممية الدولية (يونيفيل) ورؤساء المؤسسات الأمنية اللبنانية، والقيادات الدينية والروحية، ومديري المنظمات الأجنبية العاملة في لبنان.

وكعادة الاحتفال بهذا اليوم؛ شهدت العاصمة بيروت، صباح اليوم، الاحتفال الوطني والعرض العسكري، بحضور الرئيس اللبناني، وبقية الشخصيات الدبلوماسية والسياسية.

وعُرض فليمًا وثائقيًا عن المناسبة، ثم توجه الرئيس اللبناني إلى النصب التذكاري لضريح الجندي المجهول، حيث وضع إكليلا من الزهور وأضاء شعلة الاستقلال، وعُزف "معزوفة تكريم الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء".

وقام تشكيل جوي بالتحليق فوق منطقة العرض حاملاً العلم اللبناني وشعار الجيش اللبناني.

احتجاجات

وبالتزامن مع الاحتفالات؛ شارك مئات المواطنين والناشطين اللبنانيين، في مسيرة احتجاجية ببيروت، بعنوان "استقلالنا عن استغلالكم"، وذلك احتجاجًا على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد من الفساد والتعطيل الحكومي، والتلوث والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ورفعت شعارات خلال التظاهرة، تناولت ملف الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي والبطالة.

وحمل اللبنانيون لافتات كُتب عليها "36 مليار دولار دفعت للكهرباء أعادتنا إلى ضوء الشموع"، و"كفى دفع فواتير بسبب فسادكم"، و"يكفي كذب، الطبقة السياسية غير صادقة وتهوى المحاصصة".

وأكد المتظاهرون أن الطبقة السياسية فاسدة، ولا تملك الأهلية للحكم الصالح، مع تكدس ملفات الفساد والفضائح السياسية والمالية، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وأعرب المشاركون عن غضبهم من طريقة تعاطي القوى السياسية مع ملف تشكيل الحكومة، ومع قضايا المواطنين اليومية والملحة.

وأدى طوفان شوارع بيروت بمياه الصرف الصحي، الأسبوع الماضي، إلى موجة غضب شعبية عارمة، بعد كشف شبهات فساد ومحسوبيات ساهمت بانفجار مياه المجاري في شوارع عدة من العاصمة.