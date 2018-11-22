100 نوع من الأسماك بالسودان

كشف المدير العام لمركز بحوث الأسماك د. عبدالله ناصر العوض، عن أن السودان لديه مئة نوع من الأسماك منتشرة في المياه العذبة على النيل وروافده, مؤكداً أهمية قطاع الأسماك كمورد مهم في الاقتصاد، مما يتطلب العناية به.

وأوضح د. عوض في ورقته التي أعدها وقدمها في احتفال السودان باليوم العالمي للأسماك بعنوان: (مؤشرات الواقع الراهن لقطاع الأسماك)، والذي نظمته الجمعية السودانية لعلوم الأسماك تحت شعار: (ثروتنا السمكية القومية المستقبل الواعد) بمقر بحوث الأسماك، أن عدد الأنواع التجارية من الأسماك لا يتجاوزو الـ20 نوعاً فقط، منها البلطي والعجل والبياض، والبلطي يمثل حوالى 28 بالمئة من الإنتاج الكلي.

وأشار في الورقة عن “الوضع الراهن” إلى مستوى الاستغلال للموارد السمكية، مبيناً أن الإنتاج من الأسماك المستهلكة يأتي من بحيرات الخزانات السبع المنتشرة على طول النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وأوضح د. عوض بحسب شبكة الشروق – أن خزان جبل أولياء المستغل منه ثمانية آلاف طن بنسبة 53 بالمئة من المخزون الكلي الذي يبلغ 15 ألف طن، أما خزان الروصيرص نسبة المستغل 1,500، بنسبة 36,6 بالمئة من المخزون الكلي البالغ 4,100 طن، وخزان سنار المستغل 1100 طن بنسبة مئة بالمئة من المخزون. أما خزان خشم القربة تبلغ الكميات المستغلة 400 طن بنسبة 50 بالمئة من المخزون الكلي البالغ 800 طن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)