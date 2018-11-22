القوات الجوية تنهي تمرين الفجر 8 الليلي

أنهت رئاسة أركان القوات الجوية، يوم الخميس، تمرين الفجر 8 الليلي بمنطقة أم سيال، بحضور رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن د. كمال عبدالمعروف الماحي، ورئيس الأركان الجوية الفريق طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، ورؤساء الأركان المشتركة وضباط وقيادات الوحدات الأخرى للقوات المسلحة.

وبحسب شبكة الشروق – خاطب التمرين رئيس الأركان المشتركة ورئيس الأركان الجوية واللواء طيار ركن أبو القاسم علي رحمة الله مدير إدارة الاستطلاع الجوي.

وشهد استعراضاً عسكرياً للقوات الجوية لطائرات الإسناد القريب للتعامل مع الأهداف الأرضية واستعراضاً لطائرات الأبابيل والأنتنوف الـN26، كما تم استعراض القوات بطائرات الميج 17 ومدافع مضادات الطائرات.

وتم في الحفل العسكري تكريم عدد من قيادات القوات المسلحة وتكريم معتمد محلية أمدرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)