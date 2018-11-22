البشير: وسم السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا دليل

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أن وسم السودان بالدولة الراعية للإرهاب، أمر لا سند له ولا دليل، بل إن السودان بذل جهداً عظيماً في مكافحة الإرهاب ووقع على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وقال البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء العدل العرب في جلسته الرابعة والثلاثين بالخرطوم، الخميس، إن السودان تبنى تشريعات متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها، وأضاف أن لجوء العديد من الجنسيات للسودان دليل على أمنه وخلوه من الإرهاب.

وامتدح الرئيس دعم مؤتمر وزراء العدل العرب لموقف السودان لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، مطالباً وزراء العدل العرب بإحكام التنسيق في العمل العدلي بالدول العربية، وتعهد بدعم كل توصيات المؤتمر الخاصة بتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن السودان شهد إصلاحاً قانونياً وسياسياً استجابة لمطلوبات الحوار الوطني، وأضاف أننا مقبلون على وضع دستور دائم للبلاد يشارك فيه كل السودان تنفيذاً لبرنامج إصلاح الدولة وعمليات الإصلاح التي تنتظم بلادنا والتي تحتم علينا مراجعة كل القوانين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)