القطاع الخاص الفرنسي يرغب في إكتشاف السوق السوداني

أبدى عدد من ممثلي الشركات ومؤسسات الأعمال الفرنسية، عن رغبة القطاع الخاص الفرنسي في اكتشاف السوق السوداني والاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات الصمغ العربي والطاقة وتطوير الموانئ والاتصالات، هذا فضلاً عن مجالات التعدين.

واختتم وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد، زيارته لفرنسا والتي استغرقت يومين وذلك في إطار جولته الأوروبية. واجتمع الوزير بغرفة التجارة الفرنسية.

والتقى وزير الخارجية في اليوم الثاني من زيارته لباريس فرانك باريس مستشار الرئيس ماكرون للشؤون الأفريقية جنوب الصحراء بمكتبه بقصر الإليزيه. ورحب مستشار ماكرون بالوزير، مشيراً إلى أهمية السودان في إقليمه، معبراً عن رغبتهم في تطوير علاقات فرنسا مع السودان في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد الدرديري للمستشار بحسب شبكة الشروق : عزم السودان أيضاً على التعاون مع فرنسا في جميع المجالات، وقدم شرحاً وافياً لجهود السودان لتحقيق الأمن والسلام بدول الجوار. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق الجهود مع الاتحاد الأفريقي لإنجاح مبادرته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)