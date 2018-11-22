فيلم هندي بتمويل إسرائيلي في القدس

الخليج 365 | فريق التحرير

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن شركة صناعة الأفلام الهندية "بوليود"، ستُنتج فيلما ستصوره في القدس القديمة، بتكاليف طائلة.

وجاء الفيلم ثمرة مبادرةٍ لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي التزمت بتمويل نصف تكلفة إنتاج الفيلم، بهدف جلب أعداد أكبر من السياح الى مدنية القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن العمل في الفيلم لم يزل في مراحله الأولى، إذ أجرى مُنتج أفلامٍ هنديٍ جولة في مواقع تصوير محتملة في البلدة القديمة من القدس، ومناطق أخرى من المدينة.

هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها في إسرائيل، إذ أوضح الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن وزارة السياحة الإسرائيلية شاركت عام 2013 في تمويل فلم صيني في أزقة البلدة القديمة في القدس، وقد شارك في الفلم ممثلون مشاهير من الصين.

وبرر وزير السياحة الإسرائيلي عوزي لندو، آنذاك، المساهمة الإسرائيلية التي بلغت قيمتها 300 مليون شيكل في تمويل الفلم قائلاً إنه سيُعرض أمام أكثر من مليار شخص، و"أنا لا أعتقد أن إسرائيل تمتلك أداة تسويقية تخدمها على هذا النحو الجيد".

وأشارت "يديعوت" إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أطلقت حملة لإقناع شركة "بوليود" الهندية بمقاطعة إسرائيل وعدم إنتاج الفلم، لأن إسرائيل تريد استخدام نجوم هنود لتحسين صورتها على حساب الفلسطينيين.