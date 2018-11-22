"الشاباك" يُعلن اعتقال خلية قسامية في الخليل

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، أنه أحبط سلسلة عمليات تفجيرية في الداخل المحتل، خططت لها قيادة كتائب القسام في قطاع غزة، انطلاقًا من مدينة الخليل.

وبحسب بيان نشره "الشاباك"، الخميس، فإن الشاب أويس الرجوب (25 عامًا) من دورا جنوب الخليل، شكّل خلية لتنفيذ الهجمات المذكورة، ضمت عنصرين آخرين من قرية بيت كاحل.

وزعم "الشاباك" أن الرجوب حصل على هاتف أرسلته له قيادة "القسام" للتواصل، ولتفادي رصد المحادثات التي يجريها مع غزة، مبينًا أن عناصر الخلية تدربوا على إعداد المواد المتفجرة، وأقاموا علاقات واتصالات مع خلية أخرى في بيت لحم.

يُذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الرجوب من منزله في دورا فجر يوم الأحد بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2018.