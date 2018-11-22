كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: المبعوث الأممي لدي اليمن يؤجل زيارته إلى الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرجأ مبعوث الامم المتحدة، اليوم الخميس، زيارة اتفق عليها مع الحوثيين إلى الحديدة، لمعاينة الوضع في المدينة وفي مينائها، دون ذكر الأسباب.
من جهته أورد موقع عدن تايم أن المبعوث الأممي أجل الزيارة إلى يوم غد الجمعة.
ونقل الموقع عن مصادر محلية في صنعاء، أن غريفيث يسعى للحصول على تأكيد الحوثيين المشاركة في المفاوضات المقبلة في السويد.
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