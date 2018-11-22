كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: نسعي لتعزيز وتطوير التعاون مع فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، وفد لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي برئاسة رئيس اللجنة ماربيل دو سارنيز.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعمار العراق ومساهمة فرنسا فيه والأوضاع في المنطقة والحرب على الإرهاب.

وهنأت ماربيل دو سارنيز، عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة، متمنية له النجاح، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع العراق وتطلعها لتعزيز التطور والاستقرار والنجاح، كما أكدت استمرار دعم بلادها للعراق في جميع المجالات.

ورحب بالوفد الضيف، مشيرًا إلى أن العراق مع تعزيز وتطوير التعاون مع فرنسا وأن يكون لها دور في إعمار العراق، وكذلك توطيد العلاقات مع الدول على أساس المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلال قراره .

وأكد عبد المهدي، أن لدينا توجها بأن تكون الحكومة الحالية حكومة خدمات وتنمية اقتصادية بعد سنوات من الحرب، مشيرًا إلى أنه بموازاة هذا التوجه فاننا نستمر بتتبع الخلايا الإرهابية للقضاء عليها.

وشدد على أن العراق يمثل بلدا للتعايش السلمي ووجود المكونات فيه يمثل مصدر قوة له واننا نعمل جاهدين للحفاظ على هذا التنوع.