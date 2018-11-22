كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: وفاة معمرة عن 120 عاماً في مخيم نازحين بالرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت المعمرة السورية، أمينة العلي النجرس، في مخيم عين عيسى، للنازحين بريف الرقة، عن عمر يتجاوز 100 عام.

وقال أحد أفراد عائلة النجرس، اليوم الخميس، إن "الحاجة أم جاسم، التي نزحت من مدينة الميادين، في ريف دير الزور الشرقي، منذ منتصف عام 2017 مع 47 شخصاً من عائلتها كانت تعيش في مخيم للنازحين".

وأكد أن عمرها، بحسب نجلها الأكبر، يتجاوز 120 عاماً، وأنها توفيت أمس الأربعاء، وهي تربط مفتاح باب منزلها على خصرها في مدينة الميادين.

وطبقاً للمتحدث، كانت أمنيتها العودة الى بيتها لتدفن هناك، ولكنها رحلت في مخيم النازحين.