كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي في بوروندي ينصح بالصلح بين الحكومة والمعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح المبعوث الخاص للأمم المتحدة في بوروندي "ميشيل كافاندو" بإعادة تقييم سبل مساعدة بوروندي للتخلص من الأزمة السياسية، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأبلغ المبعوث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الدولة لازالت تشهد الخلافات بين الحكومة والمعارضة، وذلك منذ إعلان رئيس بوروندي "بيير نكورونزيزا" في إبريل 2015 إنه سوف يرشح نفسه للدورة الثالثة على التوالي.

وعلى الرغم من التعديلات الدستورية التي ستسمح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، صرح كافاندو في يونيو هذا العام أنه لن يترشح مرة أخرى وسيدعم الفائز بالمنصب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرس" في تقرير جديد إلى مجلس الأمن إنه منذ أغسطس الماضي تسود الحالة الأمنية الهادئة في البلاد، على الرغم من التقارير المتعلقة بتأشيرات القتل والاعتقالات في السجون واختفاء المدنيين، وأبلغ أيضا عن الهجمات التي تقع على القرى من قبل مجهولين.