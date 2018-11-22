كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين الهند وباكستان حول إنشاء معبر لحجاج "السيخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الهند يوم الخميس على إنشاء نقطة دخول حدودية جديدة وطريق يربط بين ولاية البنجاب الشمالية والحدود مع باكستان اللدود، مما يجعل من الأسرع والأسهل لحجاج السيخ زيارة موقع مقدس.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تغريدة عبر موقع تويتر، إنّ باكستان ذات الأغلبية المسلمة قررت أيضاً فتح الممر على جانبها من الحدود وسيضع رئيس الوزراء عمران خان حجر الأساس هذا الشهر.

ويرى الكثير من السيخ باكستان كمكان بدأ دينهم فيه، حيث ولد مؤسس السيخية، جورو ناناك، في عام 1469 في قرية صغيرة بالقرب من مدينة لاهور الباكستانية الشرقية.