التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.. الخلفي: سنعلن القرار حين نتخذه

امتنع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن تقديم معطيات حول موقف المغرب من طلب رئيس الوزراء الإسباني، الذي تقدم به إلى نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، الاثنين الماضي.

وقال الخلفي خلال جوابه على سؤال صحافي بالندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس: “حين سنتخذ القرار سنعلن عنه”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، عبرا مساء أمس الاربعاء في بلد الوليد ( شمال غرب اسبانيا)، عن حماسهما لفكرة تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 مع المغرب.

وأبرز سانشيز الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا في نهاية القمة الإسبانية-البرتغالية، إمكانات هذا الترشيح المحتمل، قائلا إن الأمر متروك لاتحادات كرة القدم بالبلدان الثلاثة لـ”محاولة تجسيد هذا المشروع”.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البرتغالي كوستا بـ”فكرة سياسية جيدة” مشروع التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والمغرب.

وتابع أن هذا المشروع يتطلب “عملا طويلا” لتحقيقه، بما في ذلك إصلاح النظام الأساسي للفيفا، مضيفا أن هذه “فكرة سخية وجيدة وإيجابية”.